Terör örgütü yandaşları Almanya'da Türk gençlere saldırdı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Bottrop şehrinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için yürüyüş düzenleyen terör örgütü yandaşları, polise ve Türk gençlere saldırdı.

ÇOK SAYIDA GÖSTERİCİ YARALANDI

Terör yandaşları yürüyüş sırasında Türkiye'ye karşı slogan atınca, sokağın karşısında Türk grupla karşı karşıya geldi. Türkler, terör yandaşlarına sloganlarla karşılık verince olay çıktı. Terör yandaşları, Türk gençlere şişe ve taşlarla saldırdı. Bölge polisi olaylara müdahalede yetersiz kalınca, çevre şehirlerden takviye çevik kuvvet olay yerine geldi. Daha sonra, helikopter destekli operasyon yapıldı. Çıkan olaylarda, 5 polis ile çok sayıda gösterici yaralandı. Polis araçları da terör yandaşlarının taş atması sonucu zarar gördü.

Polisler tedavi için hastaneye gönderilirken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

TÜRK DÜKKANLARINA DA SALDIRMIŞLARDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Almanya'da terör örgütü yandaşları, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için düzenledikleri bir başka gösteride de Türklere ait bir kahvehaneye ve bir küçük dükkana saldırmışlardı. Çıkan olaylarda 1'i polis, 5 kişi yaralanmıştı.