Almanya'da terör örgütü YPG yandaşlarının düzenlediği yürüyüşte paçavralar toplandı

Türkiye'nin Suriye'nin doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda 702 teröristler öldürüldü. Operasyon devam ederken, Amerika ile Türkiye, Suriye anlaşmasını yaparak bölgede 120 saatlik süreçte teröristlerin Güvenli Bölge'den çekilmesi kararı alındı. Avrupa'da yaşayan YGP'li sempatizanlar, Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız oldu. Almanya'nın Köln kentinden gelen fotoğraflarda yürüyüş düzenleyen terör örgütü YPG'nin yandaşlarına ise Alman polisi tepki gösterdi. YPG bayrakları ile yürümek isteyenlerin ellerindeki bayraklar toplandı.

POLİS FOTOĞRAFLARA İZİN VERMEDİ

Almanya'da Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen teröristlerin fotoğraflarıyla yürümek isteyenleri Alman polisi engelledi. Öldürülen terörist fotoğraflarıyla yürüyüşün yapılamayacağını söyleyen polisler, bayrakları ve fotoğrafları topladı.

KAÇ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 702 olmuştu.

İşte YPG'li sempatizanların bayrakları bu şekilde toplandı;