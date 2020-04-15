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Almanya'da terörle mücadele operasyonu

Almanya'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 4 Tacikistan vatandaşı gözaltına alındı.

15.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:40
Almanya'da terörle mücadele operasyonu
Almanya 'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 4 Tacikistan vatandaşı gözaltına alındı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 9 Nisan'da çıkarılan yakalama emri nedeniyle aranan Tacikistan vatandaşları Azizjon B, Muhammadali G, Farhodshoh K. ve Sunatullokh K'nin bu sabah Essen, Neuss, Siegen ve Heinsberg'de gözaltına alındığı duyuruldu.
Açıklamada, güvenlik birimlerinin zanlıların evleri ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 6 noktada daha arama yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Suriye ve Afganistan'da bulunan örgüt üyesi 2 "üst düzey" isimden talimat alan zanlıların, Almanya'da ABD'nin askeri kurumlarına saldırı düzenlemeyi planladığı kaydedildi.
Zanlıların tutuklanmaları talebiyle bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Tacikistan, Almanya, Güncel
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