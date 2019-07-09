09.07.2019 19:14
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BBC

Almanya'da toplu tecavüz sonrası alevlenen tartışma: Cezai ehliyet yaşı düşürülmeli mi?

Almanya

Mülheim kentinde 18 yaşındaki bir kadın toplu tecavüze uğradı.

Almanya'nın Mülheim kentinde 18 yaşındaki bir kadın toplu tecavüze uğradı.

Cuma günü çalılıklarda bulunan genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Bir polis sözcüsü, saldırının "çok fazla şiddet" içerdiğini ve uzun süre devam ettiğini söyledi.

Şüphelilerden ikisi 12, üçü 14 yaşında.

5 çocuğun hepsi okuldan uzaklaştırıldı.

Almanya'da cezai ehliyet yaşı 14.

Toplu tecavüz sonrası ise ülkede "Cezai ehliyet yaşı düşürülmeli mi?" tartışması alevlendi.

Emniyet Sendikası Başkanı Rainer Wendt, "Yıllardır Almanya'da cezai ehliyet yaşının düşürülmesini talep ediyoruz" dedi.

Alman Hakimler Birliği Başkanı Jens Gnisa ise "Gençler için daha fazla cezanın işlenen suçları azaltacağı anlamına gelmediğini" söyledi.

İngiltere'de cezai ehliyet yaşı 10

Çocuk Hakları Uluslararası Ağı'na (CRIN) göre, Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler cezai ehliyet yaşı şöyle:

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi 2017 yılında, 12 yaşın altındaki çocuklara ceza verilmesinin "gençlere ilişkin uluslararası hukuk standartlarına uymayacağını" açıklamıştı.

BBC
Almanya, Dünya

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