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Almanya'da trafik kazalarında ölüm oranları son 60 yılın an alt seviyesinde

Almanya'da karayolunda meydana gelen kazalarda yaşanan ölüm oranları son 60 yılın en alt seviyesine indi.

10.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:14Almanya'da trafik kazalarında ölüm oranları son 60 yılın an alt seviyesinde
'da karayolunda meydana gelen kazalarda yaşanan ölüm oranları son 60 yılın en alt seviyesine indi.

Almanya'da Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, trafik kazalarına bağlı ölümler 2019'da en düşük seviyeye ulaşırken 2019'da yaşanan düşüşün son 60 yılın en alt seviyesi olduğu belirtildi. İstatistik ofisi tarafından Ocak ve 2019 arasındaki dönem verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, karayolu trafiğindeki ölümlerin sayısının 3 bin 90 olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, Ocak ve Eylül 2019 arasında 2 milyon 600 trafik kazasının meydana geldiği ve bu kazalarda günde ortalama 8 kişinin öldüğü, bin kişinin yaralandı.

Geçtiğimiz yıl ise ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 3 bin 275 kişinin hayatını kaybetmişti. - BERLİN

Almanya, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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