Almanya'da Tramvay ile Kamyon Çarpıştı: 19 Yaralı

Almanya
'nın Karlsruhe
kentinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.
Almanya'nın Baden Württember eyaleti Karlsruhe kentinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı. Biri ağır 4 yaralı hastaneye kaldırılırken, 15 kişi ayakta tedavi edildi. Çarpışma sonucu tramvay raydan çıkarken enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. 600 euro'luk maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrası ekipler olay yerinde araştırmalarını sürdürüyor. - BERLİN
Karlsruhe, Almanya, 3. Sayfa
Kaynak: İHA