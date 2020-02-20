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Almanya'da tüketici güveni koronavirüs etkisiyle geriledi

Almanya'da ocakta 9,9 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, Alman tüketicilerin koronavirüs salgınının etkisiyle gelir beklentilerindeki ılımlı düşüşle 9,8'e geriledi.

20.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:08Almanya'da tüketici güveni koronavirüs etkisiyle geriledi
'da ocakta 9,9 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, Alman tüketicilerin koronavirüs salgınının etkisiyle gelir beklentilerindeki ılımlı düşüşle 9,8'e geriledi.
Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, Tüketici Güven Endeksi Şubat 2020 sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, ocakta 9,9 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, şubat ayında beklentiler dahilinde 0,1 puan düşüş kaydederek 9,8 puana geriledi.
GFK'nin açıklamasında, Almanya'da tüketici ikliminin şubat ayında karışık bir tablo ortaya koyduğu belirtilerek, "Tüketicilerin gelir beklentileri ve satın alma eğilimlerinde ılımlı kayıplar, Alman tüketici iklimi için hafif bir düşüşe neden oldu." ifadesine yer verildi.
GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ülkede tüketici ikliminin ocaktaki olumlu trendine devam edemediğini belirterek, "Koronavirüsün yayılması şüphesiz tüketiciler arasındaki belirsizliğe katkıda bulundu." yorumunu yaptı.
Tüketicilerin söz konusu virüs salgınının Çin'deki üretimi ciddi şekilde bozması ve Almanya'ya olan tedarikleri etkilemesi halinde Almanya'daki işsizliğin artacağından endişe ettiklerini vurgulayan Buerkl, "Virüsten dolayı Çin'deki şirketlerin üretiminde düşüş veya üretimin durması Almanya'daki üretimi de etkileyebilir, hatta tamamen durmasına neden olabilir. Bu tüketici güveni açısından yararlı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs, Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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