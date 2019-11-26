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Almanya'da tüketici güveni yükseldi

Almanya'da kasım ayında 9,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, aralıkta beklenmedik şekilde 9,7'ye yükseldi.

26.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:12Almanya'da tüketici güveni yükseldi
'da kasım ayında 9,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, aralıkta beklenmedik şekilde 9,7'ye yükseldi.
Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, Tüketici Güven Endeksi Aralık 2019 sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, kasımda 9,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, aralık ayında 0,1 puan artış kaydetti. Beklenti, endeksin 9,6'da sabit kalması yönündeydi.
GFK'nin açıklamasında, tüketicilerin hem ekonomik hem de gelir beklentilerinin belirgin şekilde arttığına vurgu yapılarak "Küçük kayıplara rağmen satın alma eğilimi yüksek seviyesini korumayı sürdürüyor." ifadesine yer verildi.
GfK araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman tüketiciler, son derece iyi tüketici havası nedeniyle üçüncü çeyrekte Almanya ekonomisinin resesyondan kaçınmasına önemli bir katkı yaptı. Hane halkı tüketimi, ekonominin önemli bir ayağı olma rolünü sürdürüyor. Tüketiciler tüketici elektroniği ve oyuncak perakendecileri gibi yılın en yoğun dönemlerinden biri olan "tatil sezonu" (Paskalya ve yeni yıl tatili) konusunda iyimser." yorumunu yaptı.
Almanya'da iş gücü piyasasının diğer ülkelere göre istikrarlı kalması, tarihin en düşük borçlanma maliyetleri, maaş zamlarının enflasyon üzerinde kalması ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikasının mevduat hesaplarına talebi düşürmesi iç tüketimi destekliyor.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüdü.
Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin ihracatı etkilemesinden, ticaret ihtilaflarından ve Brexit'ten dolayı ekonominin bu yıl sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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