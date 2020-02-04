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Almanya'da Türk ailenin yaşadığı ev kundaklandı

Almanya'nın Bochum kentinde yaşayan bir Türk ailenin evinin kundaklanması sonucu binada büyük maddi hasar meydana geldi.

04.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:09Almanya'da Türk ailenin yaşadığı ev kundaklandı
'nın Bochum kentinde yaşayan bir Türk ailenin evinin kundaklanması sonucu binada büyük maddi hasar meydana geldi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Bochum şehrinde Mustafa Yılmaz'a ait bina kundaklandı. Alevleri son anda fark eden Yılmaz, ailesini uyandırarak evi terk etmesiyle olayda can kaybı yaşanmadı. Çıkan yangında binada büyük maddi hasar meydana geldi. Evlerinin önündeki koltukların ateşe verilmesiyle başlayan kundaklama olayında park halindeki bir araç da kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Yılmaz, son yıllarda mahallelerinde buna benzer çok sayıda kundaklama olaylarının yaşandığını öne sürerek mahallede korkuyla yaşadıklarını ifade etti.

Öte yandan yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BOCHUM

Ren Vestfalya, Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

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