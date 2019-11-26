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Almanya'da Türk firmasının deposu kundaklandı

Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarında bulunan bir Türk firmasının deposu kundaklandı.

26.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:10Almanya'da Türk firmasının deposu kundaklandı
'nın Hamburg kenti yakınlarında bulunan bir Türk firmasının deposu kundaklandı.
Hamburg yakınlarında bulunan Barsbüttel kasabasında hizmet veren Altuntas Elektromaschinenbau adlı Türk firmasının depo olarak kullandığı bölümde, sabaha karşı 05: 00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı gelerek yangını fabrikaya sıçramadan söndürdü. Depodaki tüm ürünler yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde inceleme yapan polisler olayın kundaklama olduğunu rapor ederken, şüphelilerin arandığını söyledi. Olay çok yönlü olarak soruşturuluyor.
2003'te kurulan Türk firmasının sahibi Trabzonlu Erol Altuntaş, firmayı 2008'de sıfırdan inşa ederek kurduklarını belirterek "Polisten telefon geldi. Polisler kundaklama olduğunu söyledi, 2-3 yerde ateş bulmuşlar. 200 bin euro'luk hasar var" dedi.
(Erdal Altuntaş/İHA)

Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

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