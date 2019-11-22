Haberler » Güncel » Almanya'da Türk iş adamına ait araçlar kundaklandı - Haber

Almanya'da Türk iş adamına ait araçlar kundaklandı

Almanya'nın Aachen kentinde araç kiralama şirketi bulunan Türk iş adamı Yılmaz Akbaş'a ait iki araç kundaklandı.

22.11.2019 03:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 03:00Almanya'da Türk iş adamına ait araçlar kundaklandı
'nın Aachen kentinde araç kiralama şirketi bulunan Türk iş adamı Yılmaz Akbaş'a ait iki araç kundaklandı.
Dün gece yerel saatle 23.45'de meydana gelen olay sonrası yanan iki minibüs kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sardığı üçüncü araçta büyük hasar oluştu.
Çevre sakinlerinin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından polis yanan araçları incelemek üzerine otoparkına çekti ve olayla ilgili soruşturma başlattı.
Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır araç kiralama işiyle uğraştığını belirterek hiç kimseyle bir sorunları olmadığı halde daha önce de iş yerlerine yönelik kundaklama girişiminde bulunulduğunu ve bunun ikinci saldırı olduğunu söyledi.
Can kaybı ya da yaralanma olmamasının kendilerini teselli ettiğini söyleyen Akbaş, "İlk teşebbüs iki saldırgan tarafından 5 Kasım'da yapılmıştı. O gün hava aşırı yağışlı olduğundan saldırganlar çok şükür hedeflerine ulaşamamışlardı. Aracın ön camı kırılmış ve benzin bidonu görünce polise haber verdik. Gelip incelediler, kamera kayırlarını da aldılar ancak sonuç çıkmadı. İki hafta sonra herhangi bir şüpheli bulunamadığından dosya kapatıldı diye savcılıktan yazı geldi." dedi.
Akbaş, Türk oldukları ve saldırının ikinci kez yapılmasından dolayı kundaklamanın arka planında ırkçıların olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını dile getirerek, yetkililerden olayın faillerinin bir an önce bulunmasını talep etti.

Almanya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:00 Almanya'da Türk iş adamına ait araçlar kundaklandı
02:21 DHA YURT BÜLTENİ - 25
02:18 Tır'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
02:12 ABD'nin Kore'den asker çekeceği iddiasına Pentagon'dan yalanlama
02:11 TIR'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
00:55 İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok
00:39 THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
23:48 Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi
23:27 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır
17:57 Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Sözleşmeyi beğenmedi
12:48 AK Parti'den Beştepe'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı'nın asla bir ilgisi yoktur
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
10:38 Dışişleri Bakanlığı, göçmenler için Türkiye'yi suçlayan Yunanistan Başbakanı'na tepki gösterdi
09:47 Eski sevgilisi tarafından öldürülen Güleda'nın babası konuştu: Yüreğim almıyor
09:17 Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin erken seçim çağrısına destek verdi
22.11.2019 03:13:57