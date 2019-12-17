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Almanya'da Türk kökenli milletvekilinin evine taşlı saldırı

Almanya'da Türk kökenli Alman politikacı Cem Demir'in evine taşlı saldırı düzenlendi.

17.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:06

'da Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir'in evine pazartesi akşam saatlerinde taşlı saldırı düzenlendi. Özdemir, evine yönelik saldırıyı Twitter mesajıyla duyurdu.

Özdemir mesajında, "Kapımıza bir taş atıldı. Anlaşılan mesaj bana yollandı" ifadelerini kullandı. Saldırının kendisini korkutmadığını ifade eden Özdemir, "yüksek sesle konuşmaya devam edeceğini" kaydetti.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Bir dönem partisinin eş genel başkanlığını da yapan Türkiye kökenli politikacı Özdemir, aşırı sağcı Almanlar ve milliyetçi Türklerden gelen ölüm tehditleri nedeniyle polis korumasında bulunuyor.

Irkçı "Nükleer Silahlar Bölüğü" adlı örgüt geçtiğimiz kasım ayında Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Yeşiller partili politikacı Claudia Roth ile Cem Özdemir'i öldürmekle tehdit etmişti.

Almanya'da Türk kökenli milletvekilinin evine taşlı saldırı

Cem Özdemir, Almanya, Politika, Dünya, Güncel

Kaynak: Deutsche Welle


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