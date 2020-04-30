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Almanya'da Türk marketindeki yangında kundaklama şüphesi

Almanya'da Türk marketindeki yangında kundaklama şüphesiAlmanya, (DHA)- Almanya'nın Münih şehrindeki bir Türk marketinde çıkan yangınla ilgili 'kundaklama' iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

30.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:35
Almanya'da Türk marketindeki yangında kundaklama şüphesi
Almanya, (DHA)- Almanya'nın Münih şehrindeki bir Türk marketinde çıkan yangınla ilgili 'kundaklama' iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
Almanya'nın Münih kentinde Türklere ait bir markette çıkan yangınla ilgili Münih Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çıkan yangında 6 kişinin yaralandığı belirtilirken, olayın kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu ifade edildi. Yangının nedenini belirlemek için oluşturulan 'Prag' adlı soruşturma komisyonunun, 28 Nisan'da Bavyera Kriminal Soruşturma Bürosu ve eğitimli bir köpekle olay yeri incelemesinde bulunduğu bildirildi. Polis, görgü tanıklarını arıyor. Almanya’da Türk marketindeki yangında kundaklama şüphesi

Kaynak: DHA

Etiketler: Almanya, Münih, DHA, Güncel, Haber

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