Haberler » Spor » Kenan Koçak, Hannover 96'yla gösterdiği performansla adından söz ettiriyor - Spor

Kenan Koçak, Hannover 96'yla gösterdiği performansla adından söz ettiriyor

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da görev alan Türk teknik adam Kenan Koçak, Almanya'da isminden söz ettirmeye devam ediyor. Kasım 2019'da Hannover 96'nın başına geçen 39 yaşındaki Kenan Koçak, 17'nci sırada aldığı Hannover 96 ile 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak takımını küme düşme hattından kurtardı.

06.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:11

Sezona Mirko Slomka ile başlayan ancak ligdeki 13 maçında yalnızca 3 galibiyet elde edebilen 96, Slomka ile yollarını ayırarak Türk teknik adam Kenan 'ı takımın başına geçirdi. Takımın başına geçtikten sonra çıktığı 5 lig maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Koçak, 7 puan ile takımını 13'üncü sıraya taşımayı başardı ve kulübe rahat bir nefes aldırdı.

Profesyonel futbolcu olarak da 'da daha önceden görev almış olan Koçak, profesyonel futbol kariyerinin bitişinin ardından Almanya Futbol Federasyonu UEFA Pro Lisansı'nı Köln Akademisi'nde bitirerek eğitimini tamamladı ve antrenörlüğe başladı.

Hannover 96'dan önce bir diğer Bundesliga 2 takımlarından Sandhausen'i çalıştıran Koçak, Alman ekibiyle 82 maça çıkmıştı. Sandhausen ile Almanya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen genç teknik adam, bu turda Schalke'ye 4-1 yenilerek kupaya veda etmişti.

MARTIN KIND: KENAN KOCAK, TAKIMA TEKRAR GÜVEN KAZANDIRDI

Hannover 96'yı düşme potasından çıkararak üst sıralara doğru çıkaran Koçak, yönetimin de güvenini kazanmış durumda. Alman ekibinin genel müdürü Martin Kind, Kenan Koçak ile ilgili olarak, "Takıma tekrar güven ve disiplin aşılamayı başardı. O, bu sporu yaşayan ve örnek olan bir teknik adam. Takımı olumlu bir şekilde kontrolü altına aldı" dedi.

Kenan Koçak, Hannover 96'yla gösterdiği performansla adından söz ettiriyor

Hannover, Almanya, Koçak, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:26   Bundesliga'da "ilk yarının en iyi futbolcusu" Lewandowski - Spor
13:19   Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı - Spor
13:14   Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un 40. teknik direktörü oldu - Spor
13:11   Judoda gözler 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda - Spor
13:11   Samsunspor'dan Silopili öğrencilere forma hediyesi - Spor
12:17   Silviu Lung: Romanya'da Atatürk gibi bir liderimiz olmadı - Spor
11:51   Kenan Koçak, Hannover 96'yla gösterdiği performansla adından söz ettiriyor - Spor
11:47   Olcay Şahan: Kaiserslautern'den ayrılırken Galatasaray beni transfer etmek istedi - Spor
11:14   16 yaşındaki rapçi Bhad Bhabie, boksör Adrien Broner'dan gelen mesajı ifşa etti - Spor
10:09   6 aylık hamile Alex Morgan'ın yaptığı antrenman sosyal medyanın gündemine oturdu - Spor
6.01.2020 13:29:54