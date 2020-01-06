Kenan Koçak, Hannover 96'yla gösterdiği performansla adından söz ettiriyor

Sezona Mirko Slomka ile başlayan ancak ligdeki 13 maçında yalnızca 3 galibiyet elde edebilen Hannover 96, Slomka ile yollarını ayırarak Türk teknik adam Kenan Koçak'ı takımın başına geçirdi. Takımın başına geçtikten sonra çıktığı 5 lig maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Koçak, 7 puan ile takımını 13'üncü sıraya taşımayı başardı ve kulübe rahat bir nefes aldırdı.

Profesyonel futbolcu olarak da Almanya'da daha önceden görev almış olan Koçak, profesyonel futbol kariyerinin bitişinin ardından Almanya Futbol Federasyonu UEFA Pro Lisansı'nı Köln Spor Akademisi'nde bitirerek eğitimini tamamladı ve antrenörlüğe başladı.

Hannover 96'dan önce bir diğer Bundesliga 2 takımlarından Sandhausen'i çalıştıran Koçak, Alman ekibiyle 82 maça çıkmıştı. Sandhausen ile Almanya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen genç teknik adam, bu turda Schalke'ye 4-1 yenilerek kupaya veda etmişti.

MARTIN KIND: KENAN KOCAK, TAKIMA TEKRAR GÜVEN KAZANDIRDI

Hannover 96'yı düşme potasından çıkararak üst sıralara doğru çıkaran Koçak, yönetimin de güvenini kazanmış durumda. Alman ekibinin genel müdürü Martin Kind, Kenan Koçak ile ilgili olarak, "Takıma tekrar güven ve disiplin aşılamayı başardı. O, bu sporu yaşayan ve örnek olan bir teknik adam. Takımı olumlu bir şekilde kontrolü altına aldı" dedi.