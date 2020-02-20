Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'daki saldırıya ilişkin: Irkçı motifli bir saldırı

Almanya 'nın Hanau kentinde dün gece kanlı bir saldırı gerçekleşti. İki farklı iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında kesin olmamakla beraber 5 Türk vatandaşın da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tepki geldi.

"AVRUPA'DA IRKÇILIK TEHLİKELİ BİR BOYUTA GELDİ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Avrupa 'da ırkçılık çok tehlikeli bir boyuta geldi. Artık merkez sağ ve sol partiler de ırkçı partilerden farklı bir tavır sergilemiyor. Burada esas bu ırkçılık nereye doğru gidiyor. Daha önce antisemitizm olarak vardı halen var. Şimdi İslam düşmanlığı şeklinde çıktı. İslam düşmanlığı ile Türk düşmanlığı birleşti. Türklere yönelik saldırılar Alman medyası tarafından hiç gündem getirilmiyor. Yarın Avrupa ülkeleri kendi içlerinde bunu durduramazsa çatışmaya başlarlar. Bu Avrupa'yı büyük bir kaosa götürür. Maalesef Avrupa örgüt olmaktan çıkıp aşırı akımların etkisinde olan bir Avrupa'ya doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"IRKÇI MOTİFLİ BİR SALDIRI"

Çavuşoğlu saldırıya ilişkin, "Resmi açıklamaları beklemek lazım. Arkadaşlarımızı da aradık bilgi topluyorlar. İlk gelen bilgilere göre ırkçı motifli bir saldırı olduğu söyleniyor" dedi.

İBRAHİM KALIN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden Almanya'daki saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın, "Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kollektif bir kanserdir" şeklinde konuştu.

KANLI SALDIRI

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Alman Haber Ajansı, saldırgan oldukları düşünülen 2 kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu söyledi. Böylelikle saldırıda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da yerel saatle 22.00'da, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede gerçekleşti.