Almanya’da Türkçe sokağa çıkma uyarısı

Almanya 'da koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Halkı uyarmak için resmi araçlarla Almanca anonsların yanı sıra Türkçe anonslar da yapıldı.

Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletinde bulunan Ludwigshafen kentinde çekilen görüntülerde, yetkililerce alınan 'sokağa çıkma kısıtlaması' kararını, resmi araçlar, mahalle aralarında gezerek anons etti. Almanca ve Türkçe yapılan anonsta yetkiler, halkın sadece acil durumlarda çıkmasını ve sosyal kontaktan kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Halkın, koronavirüs salgını sebebiyle parklar gibi açık alanlarda bulunmasının yasak olduğunu ifade ediliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında izin verilen durumlar arasında alışveriş, tıbbi acil durum, iş amaçlı işe gitme ve genel acil durumlar bulunuyor.

Kaynak: DHA

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