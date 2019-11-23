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Almanya'da Türkiye bağlantılı 'sahte polis' çetesinin iki üyesi yakalandı

Almanya'da kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı insanları telefonla dolandırdığı belirtilen iki şüpheli gözaltına alındı. Bu yolla kazanılan toplamda 61 bin euronun büyük kısmının Türkiye'ye aktarıldığı tespit edildi.

23.11.2019 20:24 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:24Almanya'da Türkiye bağlantılı 'sahte polis' çetesinin iki üyesi yakalandı
'da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı insanları telefonla dolandırdığı öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı. Bu yolla kazanılan toplamda 61 bin euronun büyük kısmının 'ye aktarıldığı tespit edildi.

Almanya'nın Kiel kenti başsavcılığına göre perşembe günü sahte polis çetesi üyesi olduğu düşünülen iki kişi Bremen'de yakalandı. Yaşları 22 ile 18 olan iki kişi gözaltında tutuluyor. Şüpheliler bir çetenin üyesi olarak Ahrensburg ve Kiel'de polis gibi davranarak mağdurlardan para toplamakla suçlanıyor.
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Türkiye, Almanya, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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