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Almanya'da Türkler Kovid-19'a karşı maske dikip ücretsiz dağıtıyor

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı dernek üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla maske dikip ücretsiz dağıtmaya başladı.

11.04.2020 20:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:34
Almanya'da Türkler Kovid-19'a karşı maske dikip ücretsiz dağıtıyor
Almanya 'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı dernek üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla maske dikip ücretsiz dağıtmaya başladı.
Köln'de genel merkezi bulunan DİTİB'e bağlı Bad Kreuznach, Betzdorf, Lemgo, Oberhausen-Osterfeld, Rheinböllen, Völklingen ve Werl Cami Derneklerinin kadınlar kolu üyeleri, toplum sağlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle diktikleri maskeleri şehir hastanelerine, yaşlı bakımevlerine, eczanelere, emniyet ve itfaiye teşkilatlarına, esnaf ve komşularına ücretsiz dağıtıyor.
DİTİB Bad Kreuznach Merkez Camisi Kadınlar Kolu Başkanı Nazmiye Ceyhan, bir grup gönüllü ile birlikte özellikle bulundukları bölgedeki hastane personeli ve diğer ihtiyacı olanlar için maske diktiklerini ve olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.
Ceyhan, "Peygamber Efendimizin 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' hadisi şerifinden esinlenerek yola çıktık. Amacımız topluma ve insanlara faydalı çalışmalar yapmak. Kadınlar kolu üyelerimizin evlerinde ürettikleri maskeleri ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bu süreçte birlik ve beraberliği ön planda tutmalıyız." dedi.
Virüs salgınının önlenmesine bir nebze de olsa katkı sunmak istediklerini dile getiren Ceyhan, dünya çapında virüs salgınının yaşandığı bu zor günleri hep birlikte bir an önce atlatmanın en büyük dilekleri olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Güncel
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