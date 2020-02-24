Haberler » Dünya » Almanya'da Türklere ait kafe ve restoran kundaklandı - Haberler

Almanya'da Türklere ait kafe ve restoran kundaklandı

Almanya'da 5'i Türk 10 kişinin öldüğü nargile kafe saldırısının ardından bir saldırı haberi daha geldi. Almanya'nın Saksonya eyaletinde Türklere ait bir nargile kafe ve restoran kundaklandı.

24.02.2020 22:58 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:12

'nın Saksonya eyaletine bağlı Döbeln kentinde 21 Şubat gecesi yerel saat ile 03.00 sıralarında, bir Türk'e ait olan Kybele isimli nargile kafeye saldırı düzenlendi. Kafenin pencerelerinden içeri yanıcı madde atılırken, kafenin olay sırasında boş olması nedeniyle ölen veya yaralanan olmadı.

DÜKKAN KULLANILMAZ HALE GELDİ

Saldırı sonucu çıkan yangın, itfaiyenin olay yerine sevk edilmesiyle söndürüldü. Erken müdahaleye rağmen kafenin elektrik ve gaz döşemeleri yanarken, dükkan kullanılamaz hale geldi.

TÜRK RESTORANI DA KUNDAKLANDI

Öte yandan, aynı gece nargile kafenin yanında bulunan Türk restoranının da kundaklandığı belirtilirken, restoranında kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

ÖNCEKİ SALDIRIDA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi iki nargile kafeye silahla düzenlenen ırkçı terör saldırısında aralarında 5 Türk'ün de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Almanya'da Türklere ait kafe ve restoran kundaklandı

Almanya, Dünya, Güncel


Dünya

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 25 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
25.02.2020 00:18:40