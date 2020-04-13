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Almanya'da üst düzey bürokratlar, Çin'in koronavirüs propagandasına karşı uyarıldı

Almanya Dışişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Çin'in propaganda faaliyetlerine karşı üst düzey bürokratları uyardığı iddia edildi.

13.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:02
Almanya'da üst düzey bürokratlar, Çin'in koronavirüs propagandasına karşı uyarıldı
Almanya Dışişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Çin'in propaganda faaliyetlerine karşı üst düzey bürokratları uyardığı iddia edildi.
Die Welt gazetesinin haberinde, Çinli diplomatların, Almanya'daki üst düzey bürokratları Pekin'in koronavirüs salgını yönetimi hakkında olumlu yorumlar yapmaları için etkilemeye çalıştığı ifade edildi.
Almanya Dışişleri Bakanlığının da tüm devlet dairelerine gönderdiği uyarı yazısında, üst düzey bürokratlardan Kovid-19 salgınında propaganda faaliyeti yürüten Çin için herhangi bir açıklama yapmamaları istendi.
Çin virüsün çıktığı ülke olarak anılmak istemiyor
Haberde Çin'in propaganda amacının, koronavirüsün çıktığı ülke olarak anılmak istememesi olduğu belirtildi.
Ayrıca haberde, Çin'in Berlin Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı "Birlikte zor zamanlarda bir başarı hikayesi yazıyoruz. Çin'in destek için gönderdiği 20 bin maske 6 Nisan'da Hanau Kliniğine teslim edildi." paylaşımına yer verilerek, propagandalarını sürdürdükleri vurgulandı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'ye yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 800 bini aşarken, virüs nedeniyle 110 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Güncel
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