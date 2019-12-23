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BBC

Almanya'da vatmanı fenalaşan tramvayı yolcular kontrol merkezinden aldığı talimatlarla durdurdu

Bonn Belediye Başkanı Ashok Sridharan, Pazar sabahı 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, yolcuların muhtemel bir faciayı önleyerek insanların hayatını kurtardığını söyledi.

23.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:05 Almanya'da vatmanı fenalaşan tramvayı yolcular kontrol merkezinden aldığı talimatlarla durdurdu

'nın Bonn kentinde vatmanı bayılan tramvayı, kontrol merkezinden aldıkları talimatlarla yolcular durdurdu.

Bonn Belediye Başkanı Ashok Sridharan, Pazar sabahı 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, yolcuların muhtemel bir faciayı önleyerek insanların hayatını kurtardığını söyledi.

Alman medyasına göre, sürücünün kendinden geçmesi üzerine tramvay aniden hızlandı.

Yolcular arasında panik başlarken bir kişi acil durum frenini çekti.

Fren çalışmayınca iki yolcu vatman kabinini kırarak içeri girdi.

Bu sırada başka bir yolcu tramvayın işletmecisi olan SWB şirketini arayarak yardım istedi.

Sonunda tramvay güçlükle durdurulabildi.

Şirket yetkilileri, acil durum freninin aracı hemen durdurmayacağını imdat kolunun işlevinin sürücüyü uyarmak olduğunu belirtti.

Sürücünün bilincini kaybetmesi halinde kontrol merkezine sinyal gönderen sistemin de çalışmadığı kaydediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki yolcunun hafif yaralandığı, hastanede tedavi altında alınan vatmanın durumunun da iyi olduğu açıklandı.


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BBC


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