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Almanya'da Volkswagen'e dev 'Dieselgate' davası: 450 bin mağdur tazminat istiyor

Alman otomotiv devi Volkswagen'in karıştığı dizel araçlardaki emisyon skandalı 'Dieselgate' hakkında Almanya'da tarihi bir dava başladı. Avrupa'nın dört bir yanından gelen 450 bin dizel araç sahibi yaşadıklar mağduriyetin karşılanmasını için hakim karşısında

30.09.2019 18:46Almanya'da Volkswagen'e dev 'Dieselgate' davası: 450 bin mağdur tazminat istiyor
Alman otomotiv devi Volkswagen'in karıştığı dizel araçlardaki emisyon skandalı 'Dieselgate' hakkında Almanya'da tarihi bir dava başladı. Tamı tamına 450 bin kişinin Alman üreticiden davacı olduğu hukuki süreçte Avrupa'nın dört bir yanından gelen dizel araç sahipleri yaşadıkları mağduriyetin karşılanmasını isteyecek.

Yıllarca sürebileceği sanılan ve Almanya'da ilk defa görülen bu toplu dava Alman şirketinin mağdurlara doğrudan bir ödeme yapmasını sağlamayacak. Fakat mahkemenin alabileceği olumlu bir kararın ardından davacılar bireysel olarak Volkswagen'e tazminat davası açabilecek.
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Volkswagen, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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