Haberler » Güncel » Almanya'da yapı marketinde ölen gurbetçinin cenazesi Trabzon'a gönderiliyor - Haber

Almanya'da yapı marketinde ölen gurbetçinin cenazesi Trabzon'a gönderiliyor

Almanya'da geçtiğimiz hafta yapı marketinde, satın aldığı ürünleri aracına yüklerken üzerine palet düşmesi sonucu hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ahmet Özdemir'in cenaze namazı kılındı.

28.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:16Almanya'da yapı marketinde ölen gurbetçinin cenazesi Trabzon'a gönderiliyor

'da geçtiğimiz hafta yapı marketinde, satın aldığı ürünleri aracına yüklerken üzerine palet düşmesi sonucu hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ahmet Özdemir'in cenaze namazı kılındı. Özdemir'in cenazesi, Köln saatiyle gece 01.00'da 'a gönderilecek.

3 gün süren adli tıp kontrolü ve yapılan otopsiden sonra polis, bu sabah cenazenin alınabileceğini Özdemir'in ailesine bildirdi. Özdemir'in cenazesi, Köln'de kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere, Köln saatiyle gece 01.00'da Trabzon'a gönderilecek. Cenazenin, Türkiye saati ile sabah 09.00'da Trabzon'da olması bekleniyor.

CENAZE YIKANIRKEN ÇOCUKLARI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Ahmet Özdemir'in cenazesini yıkayan Fatih Camisi'nin imamı Bahattin Arsoy, çocuklarının yıkama anında fenalık geçirdiğini bildirdi. Arısoy, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Allah kimseye böyle bir ölümü nasip etmesin" dedi.

Hukuki sürecin devam ettiği olayda, yaşamını yitiren 69 yaşındaki gurbetçinin cenaze namazı Weiden Pesch Tekke Camisi'nde kılındı.  Çevredeki camilerin cemaatlerinin de katıldığı cenaze namazında Özdemir'in iki oğlu ve eşi güçlükle ayakta durabildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------------

-Özdemir'in cenazesinden görüntü



Ahmet Özdemir, Trabzon, Almanya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:20 Faslı sendikadan "İsrail ürünlerinin tanıtımını yapanlara soruşturma açılması" çağrısı
19:18 İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi daha yıktı
19:18 Jandarmadan helikopterli kaçak hafriyat denetimi
19:18 Instagram çöktüé Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor
19:14 Yenilenen Bahariye Spor Tesisleri'nin açılışı yapıldı
18:51 Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
17:41 Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı?
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:00 Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 19:20:44