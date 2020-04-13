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Almanya'da yaşayan kişinin, anne ve babası için yardım talebini zabıta ekipleri gerçekleştirdi

Almanya'da yaşayan bir kadının, anne ve babası için yardım talebini Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yerine getirdi.

13.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:22
Almanya'da yaşayan kişinin, anne ve babası için yardım talebini zabıta ekipleri gerçekleştirdi
Almanya 'da yaşayan bir kadının, anne ve babası için yardım talebini Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yerine getirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya'da yaşayan Meryem Özçelik Altuntaş, Büyükşehir Belediyesini arayarak kentte yaşayan ve 65 yaşın üzerinde oldukları için sokağa çıkamayan anne ve babasının ihtiyaçları için yardım talebinde bulundu.
Belediye zabıta ekipleri, aileyi ziyaret ederek, Zihni Özçelik ile görüştü. Bazı faturaların yatırılması ve evin ihtiyaçları için alışveriş yapılmasını isteyen Özçelik'in talepleri, ekipler tarafından giderildi.
Ailenin taleplerinin yerine getirilmesinin ardından Almanya'daki kızlarına da bilgi verildi.
Anne ve babasıyla görüştükten sonra Büyükşehir Belediyesini arayan Meryem Özçelik Altuntaş, talebinin hızlı bir şekilde giderilmesi nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, Kayseri, Zabıta, Anne, Güncel
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