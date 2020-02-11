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Almanya'da yaşayan Türkler depremzedelere yardım malzemesi gönderdi - KÖLN

Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremden etkilenen bölge halkı için Almanya'da yaşayan Türkler tarafından toplanan yaklaşık bir tır dolusu yardım uçakla gönderildi.

11.02.2020 21:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:50
ve 'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremden etkilenen bölge halkı için 'da yaşayan Türkler tarafından toplanan yaklaşık bir tır dolusu yardım uçakla gönderildi.
El Ele Konfederasyonu, "silayolu.com" ve Ali Eren Lojistik'in ortaklaşa organize ettiği kampanya kapsamında toplanan yardımlarla hazırlanan 310 koli yardım malzemesi, Düsseldorf Havalimanı'ndan hava yolu şirketi SunExpress tarafından ücretsiz olarak taşındı.
El Ele Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Hocazade ise bu yardımlarla yaklaşık 5 bin aileye ulaşmak istediklerini vurgulayarak kampanyaya destek olan tüm hayırseverlere teşekkürlerini iletti.
Yardım çalışmalarıyla bilinen "silayolu.com" internet sitesinin Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Koç, yardımları dün göndermeyi planladıklarını ancak zorlu hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinin iptal edildiğini ve bugün gönderebildiklerini söyledi.
Almanya'da yaşayan Türkler depremzedelere yardım malzemesi gönderdi - KÖLN

Malatya, Almanya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


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