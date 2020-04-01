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Almanya'da yaşlılar ve çocuklara yardım kampanyası

Almanya'da onlarca vakıf ve sosyal yardım derneği, ülke genelinde Korana krizine karşı yardım kampanyası başlatarak bağış toplamaya başladı.

01.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:53
Almanya'da yaşlılar ve çocuklara yardım kampanyası
Almanya 'da onlarca vakıf ve sosyal yardım derneği, ülke genelinde Korana krizine karşı yardım kampanyası başlatarak bağış toplamaya başladı. Korona krizine karşı acil yardım çağrısıyla başlatılan yardım kampanyasında "Birbirimiz için" sloganı kullanıldı.

Alman Kızıl Haçı (DRK), başlattığı geniş kapsamlı yardım kampanyası ile korona salgınına karşı toplum genelinin mücadele etmesi çağrısında bulundu. Alman Kızıl Haçı, Korona virüsle savaşmak ve yayılmasını sınırlamak için haftalardır ülke çapında mücadele için kriz sırasında yaşlılar ve muhtaçların bakımı ve desteğini sağlamak adına "Korona Acil Yardım Fonu" oluşturdu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, fona maddi yardım çağrısında bulundu. Fondan elde edilen gelirlerle risk grubunda bulunan yaşlılara gıda yardımı gerçekleştirileceği bildirildi.

Alman Kızıl Haçı tarafından yapılan açıklamada, yardım kampanyası kapsamında Almanya genelinde 435 bin gönüllünün kampanyada aktif bir şekilde görev yapacağı açıklandı.

Alman RTL Vakfından çocuklara yardım

Almanya'da onlarca vakıf ve sosyal yardım derneği korona kiriz karşısında zor durumda bulunanlara dönük yardım kampanyaları başlattı. Alman yayın kuruluşu RTL Vakfı, korana salgını nedeniyle evlerde kalmak zorunda kalan çocuklar için yardım kampanyası başlattı. "Korona'ya karşı birlikte, çocuklar için birlikte" sloganı ile başlatılan yardım kampanyasında hedefin korona salgını yüzünden dışarı çıkamayan çocukların evlerinde daha verimli vakit geçirmesi için kitaplar, boyama defterleri oyuncaklar alınarak çocuklara ulaştırılması hedefleniyor.

Kampanya ile ilgili olarak yardım talebinde bulunan RTL Vakfı, Korona herkesi etkilediği gibi yoksulluk ve hastalıktan etkilenen çocukların daha çok acı çektiği belirtilerek bu zamana kadar yarım milyon Euro'nun toplandığı açıklandı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Almanya, Güncel
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