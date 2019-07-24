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Almanya'da yeni Savunma Bakanı mazbatasını aldı

Almanya'da Savunma Bakanlığı'na getirilen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer bakanlık mazbatasını Cumhurbaşkanlığı'na vekalet eden Berlin Eyalet Başbakanı ve Federal Konsey Başkan Yardımcısı Michael Müller'den düzenlenen törenle aldı.

24.07.2019 17:12
Almanya'da yeni Savunma Bakanı mazbatasını aldı
Almanya'da Savunma Bakanlığı'na getirilen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer bakanlık mazbatasını Cumhurbaşkanlığı'na vekalet eden Berlin Eyalet Başbakanı ve Federal Konsey Başkan Yardımcısı Michael Müller'den düzenlenen törenle aldı. Aynı törende AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen Savunma Bakanlığından azledildi. Törende Almanya Başbakanı Angela Merkel de hazır bulundu. Almanya'da yeni Savunma Bakanı mazbatasını aldı

Michael Müller, Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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