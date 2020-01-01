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Almanya'da yeni yıl coşkuyla karşılandı

Almanya'da 2020 yılı coşkuyla karşılandı.

01.01.2020 02:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:42 Almanya'da yeni yıl coşkuyla karşılandı
'da 2020 yılı coşkuyla karşılandı.

Başkent 'de tarihi Brandenburg Kapısı ile Zafer Anıtı (Siegessaeule) arasında bulunan 17 Haziran Caddesi üzerinde yeni yıl kutlaması düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki alanda aralarında turistlerin de bulunduğu binlerce kişi yeni yılı eğlenerek karşıladı.

Polis, kutlama alanı dolduktan sonra girişleri kapattı.

Brandenburg Kapısı'nın önüne kurulan platformda çok sayıda sanatçı sahne alırken, gece yarısından itibaren başlayan ve yaklaşık 8 dakika süren havai fişek gösterisi yapıldı.
Güvenlik önlemleri kapsamında alana girişte herkesin üstü aranırken, çok sayıda polisin de kutlama alanı çevresinde görev yaptığı görüldü.

Brandenburg Kapısı, Almanya, Berlin, Güncel

Kaynak: AA

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