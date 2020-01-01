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Almanya'da yeni yılın ilk saatlerinde 30'dan fazla maymun telef oldu

Almanya'da bir hayvanat bahçesinde yeni yılın ilk saatlerinde çıkan yangında 30'dan fazla maymunun telef olduğu açıklandı.

01.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:15 Almanya'da yeni yılın ilk saatlerinde 30'dan fazla maymun telef oldu
'da bir hayvanat bahçesinde yeni yılın ilk saatlerinde çıkan yangında 30'dan fazla maymunun telef olduğu açıklandı.

Almanya'nın Krefeld kentindeki hayvanat bahçesinde yeni yılın ilk saatlerinde çıkan ve havai fişeklerden kaynaklandığı tahmin edilen yangında 30'dan fazla maymunun telef olduğu belirtildi. 2 bin metrekarelik alanda goriller, orangutanlar, şempanzeler ve marmosetlerin yaşadığını belirten Krefeld itfaiyesi, maymunların barınağının tamamen yandığını belirterek yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı araştırma yapılacağını duyurdu. İtfaiye, yangına zamanında müdahale ettiklerini ancak maymun barınaklarının hızla tutuşabilecek nitelikte ahşap ve saman gibi malzemelerle döşeli olduğunu açıkladı. - KREFELD

Almanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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