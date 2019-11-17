Almanya'da Yeşiller Partisi, Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan en başından beri rahatsız olan Almanya'dan skandal bir hamle daha geldi. Almanya'da muhalefetteki Yeşiller Partisi, harekat nedeniyle Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu.

Eş genel başkan Robert Habeck parti kongresinde konuştu

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Delegeler, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatı nedeniyle Türkiye ile AB arasında varılan sığınmacı anlaşmasına son verilmesinin istendiği önergeyi oy çokluğuyla kabul etti.

Kabul edilen önergede Alman ordusunun Suriye ve Irak'taki IŞİD ile mücadele görevine son verilmesi de istendi.

Önergede Türkiye'ye yönelik yaptırım talepleri şöyle sıralandı:

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümet ve ordu mensuplarına ekonomik yaptırımlar uygulanması

-Türkiye'ye her türlü silah ve teçhizat satışının tamamen durdurulması

-AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatının sonlandırılması

-Alman Tornoda keşif uçaklarının Suriye ve Irak'tan çekilmesi

-Almanya'dan Türkiye'ye yapılan ihracata güvence sağlayan Hermes kredi ve yatırım garantisinin kaldırılması.

MERKEL "HAREKATI SONA ERDİRİN" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Öte yandan, Almanya Başbakanı Angela Merkel Alman parlamentosunda milletvekillerine yaptığı konuşmada, Türkiye'ye Suriye'deki askeri operasyonu sona erdirme çağrısı yapmıştı. Ayrıca Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, harekâtın devletler hukukuna uygun olmadığını savunarak büyük bir skandala imza atmıştı.