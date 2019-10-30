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Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 1,1 oldu

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yüzde 1,1 oldu.

30.10.2019 17:22Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 1,1 oldu
Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yüzde 1,1 oldu.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede enflasyon, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 artış kaydederek Şubat 2018'den beri en düşük seviyesine geriledi.
Enflasyonun ekimde düşük kalmasında enerji fiyatlarında yaşanan yüzde 2,1'lik azalış etkili olurken, yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin epey altında kalması dikkati çekti.
Ülkede enflasyon, aylık bazda sabit kalma beklentisine karşın yüzde 0,1 artış kaydetti.
Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 0,9 yükseldi.
Ekim ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 13 Kasım'da yayımlanacak.
Almanya'da TÜFE, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artış kaydetmişti.

Güncel

Kaynak: AA

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