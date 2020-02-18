Haberler » Güncel » Almanya'da yolcu sayısı korona virüsü yüzünden azaldı - Haber

Almanya'da yolcu sayısı korona virüsü yüzünden azaldı

Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda korona virüsü nedeniyle Ocak ayı yolcu sayısında düşüş yaşandığı açıklandı.

18.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:32Almanya'da yolcu sayısı korona virüsü yüzünden azaldı
'daki Havalimanı'nda korona virüsü nedeniyle Ocak ayı yolcu sayısında düşüş yaşandığı açıklandı.

Frankfurt Havalimanı'nın işletmecisi Fraport şirketi, Ocak ayı yolcu raporunda Frankfurt Havalimanı'nın yolcu sayısında korona virüsü ve Çin'deki yeni yıl kutlamaları nedeniyle düşüş yaşandığını açıkladı. Bir önceki yılın ocak ayında 4,6 milyon yolcuya hizmet veren Frankfurt Havalimanı, 2020 yılının Ocak ayında 0,7 oranında azalma yaşandığını, korona virüsü nedeniyle iptal edilen Çin uçuşlarının düşüşte etkili olduğunu açıkladı. Fraport şirketi, kargo taşımacılığında da bir önceki aya göre 8,6 oranında gerileme yaşandığını duyurdu. - FRANKFURT

Çin Halk Cumhuriyeti, Frankfurt, Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:37  Tufan Kayış kimdir? Milli Boksör Tufan Kayış hayatı ve biyografisi!
10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
18.02.2020 14:57:09