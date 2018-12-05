Almanya'da Yumurtalarda Salmonella Bakterisi Bulundu

Almanya
'da salmonella bakterisi bulunan milyonlarca yumurta toplatıldı.
Almanya'nın genelinde mağazalar zinciri bulunan Netto, Lidl ve Aldi Nord isimli alışveriş mağazalarında satılan 2-DE-0351691 numara basılı milyonlarca yumurta salmonella bakterisi şüphesiyle toplatıldı. Sağlık riski nedeniyle, müşterilerin geri çağırma konusunda dikkatli olmalarını isteyen alışveriş mağazaları bahsi geçen yumurtaları tüketmemeleri satın aldıkları yere geri iade ederek ödedikleri bedelleri alacakları duyuruldu. Salmonella bakterisi ciddi mide ve bağırsak hastalıklarına yol açabiliyor. - FRANKFURT
Almanya
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:08