Almanya'da Yüzde 100 Engelli, Türkiye'de Sağlam

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:30



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:30

Almanya'da geçirdiği ameliyatın ardından vücudunun bir kısmı felçli kalması nedeniyle kendisine verilen yüzde 100 engelli raporu ile Türkiye'de malulen emekli olan ve 2.5 yıl emekli maaşı alan Selim Yıldırım'ın emekliliği yeniden girdiği heyetin raporu iptal edildi.Almanya'da yaşayan 53 yaşındaki 3 çocuk babası Selim Yıldırım, 4 yıl önce girdiği beyin ameliyatından vücudunun sağ kısmı felçli olarak çıktı. Geçirdiği ameliyat sonrasında yürümekte ve konuşmakta zorluk çeken, sağ kolunu kullanamayan Yıldırım'ın Almanya'da ve Türkiye'de gördüğü tedavilerde de felç olan kısmında düzelme sağlanamadı. Ailesinin yardımı ile günlük işlerini yapabilen Yıldırım, Almanya'da kendisine verilen yüzde 100 engelli raporu ile Türkiye'de malulen emekli olmak için müracaat yaptı. Müracaatı kabul edilen Yıldırım, 2015 yılında yaklaşık 23 bin TL prim borcunu ödeyerek Türkiye'de malulen emekli hakkını kazandı. Verdiği vekalet ile kardeşi aracılığıyla 2.5 yıla yakın emekli maaşı alan Yıldırım, Türkiye'de yeniden girdiği heyetin iş görür raporu vermesi sonrasında emekliliği iptal edilince duruma tepki gösterdi.Almanya'da engelli, Türkiye'de çalışabilir raporu verildiAlmanya'dan aldığı raporla Türkiye'den de emekli olan Yıldırım'ın 2 buçuk yıl sonra emekliliğinin devam edilebilmesi için yeniden heyet raporu alması gerektiği kendisine bildirilince Türkiye'ye geldi. 2 buçuk ay arayla 2 kez Türkiye'ye gelerek heyete giren Yıldırım'ın emekliliği çalışabilir durumda olduğunu gösteren raporla iptal edildi. Kardeşinin yaşadığı durumun düzeltilmesi için Kocaeli'de mücadele veren Yavuz Yıldırım ise SGK Müdürlüğü'nde gelen iptal raporunun yeterli bilgi içermediğini söyleyerek, Almanya'da yüzde 100 engelli kabul edilen abisine Kocaeli'de çalışabilir raporu verilmesinin kendilerini üzdüğünü ifade etti."İyileşme olanağının da olmadığını söylediler"Kardeşinin Almanya'da çalışamaz raporu aldığını ve yapılan tüm tedavilere rağmen sağlık durumunun düzelmediğini söyleyen Yıldırım, "2014 yılında kardeşim genel bir sağlık kontrolü yaptırmak için aile doktoruna gidiyor. Doktor, 'Senin acilen ameliyat olman gerekiyor. Beyninde baloncuk var' diyor. Kardeşimde hemen gidiyor, ameliyata alıyorlar. Ama ameliyattan sağ tarafı felçli olarak çıkıyor. Dağ gibi adamdı, öylece kaldı. Kardeşim 1991 yılında Almanya'ya gitti. Daha önce burada sigortası vardı. Biz de öğrendik, buradaki sigortasından malulen emekli olabiliyormuş. Kardeşimi Almanya'da yüzde 100 engelli olması sebebi ile buradan da emekli oldu. Burada fizik tedavi falan oldu. Fakat iyileşmedi, iyileşme olanağının da olmadığını söylediler" dedi.2 sene boyunca emekli maaşını sorunsuz aldılarAlmanya'dan aldıkları raporla müracaat ettikten sonra kardeşinin prim borcunu ödeyerek emeklilik işlemlerini tamamladıklarını belirten Yıldırım, "2015 yılında yaklaşık 23 bin TL para yatırdık buradan da emekli olabilmesi için. Onu buraya çağırmadan Almanya'daki raporlarına göre emekli ettiler. 2 sene sorunsuz olarak, bana verdiği vekaletle maaşını aldık. 2 senenin sonunda bana bir mesaj geldi. Mesajda acilen SGK bölge müdürlüğüne gitmem gerektiği yazıyordu. Gittim, 'Bana böyle bir mesaj atmışsınız' dedim. 'Evet, kardeşinizin buraya gelmesi gerekiyor. Emekliliğinin devam edebilmesi için heyete girecek' dediler. Tamam dedim, kardeşim geldi. Bizim elimize bir liste tutuşturuldu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmemiz gerektiğini söylediler. Gittik, sabah saat 9.00'dan akşam 16.00'ya kadar bekledik. Daha sonra kardeşim tekrar Almanya'ya döndü" diye konuştu."Bize 2 buçuk ay sonra bize ret kağıdı geldi"Kardeşinin Almanya'da engelli sayılmasına rağmen Türkiye'de çalışabilir raporunun verilmesinin kendilerini şaşırttığını belirten Yavuz Yıldırım, "Olaydan yaklaşık 1 buçuk ay sonra bana tekrar mesaj geldi. Mesajda, 'Selim Yıldırım'ın gelmesi gerekiyor' yazıyordu. Gittim SGK Bölge Müdürlüğüne. 'Hayırdır, tekrar çağırıyorsunuz' dedim. 'Bir daha doktora gözükecek' dediler. Çağırdık tekrar geldi. Nöroloji doktoruna gözüktü. Doktor, 'Senin iyileşme olanağın yok. Ben sana göre bir rapor düzenleyeceğim. Bir daha gelmeyeceksin' dedi. Bize 2 buçuk ay sonra ret kağıdı geldi. İtiraz ettim ama değişen bir şey olmadı" şeklinde konuştu. - KOCAELİ