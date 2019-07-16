Almanya'daki cami kundakçısı yeniden gözaltına alındı

Almanya 'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Hagen şehrinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Ulu Camiyi, 25 Mayıs'ta kundaklayan şüpheli, yeniden gözaltına alındı.

Olay 25 Mayıs'ta meydana gelmişti. Yerel saatle 10.00'da gerçekleşen olayda, saldırgan cami önündeki çöp bidonlarını ateşe verdikten sonra kaçmıştı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin, yanında iki köpeği ile cami önüne geldiği; şüphelinin ayrılmasından sonra da yangın çıktığı görülmüştü. Olayın ertesi günü ise bölgede yaşayan bir Türk vatandaşı, şüpheliyi gördüğünü cemaatteki arkadaşlarına söylemiş; o sırada bölgeye yakın olan cemaat üyeleri saldırganı Hagen tren istasyonunda yakalayarak polise teslim etmişti. Yakalanan şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Cami yönetimi ve bölgedeki Türklerin, suçun ortada olduğu ve güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin açıkça görüldüğüne yönelik beyanlari ile girişimleri sonrası 52 yaşındaki şüpheli, dün yeniden gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından nezarete atılan şüpheli, mahkemeye çıkacağı günü bekliyor.

"BU BİR İLK OLACAK"

Ulu Cami Başkanı Ömer Oral, "Olaya dair, görgü tanığı komşularımızı polis geçen hafta yeniden ifade için emniyete çağırdı. Bugün de beni arayan emniyet yetkilileri şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Bu olay Avrupa'daki Müslümanlar açısından bir ilk olacak. İnşallah bu işin peşini bırakmayacağız. Camimize saldıranlarında peşine düşeceğiz. Bu bizi yolumuzdan alıkoymaz.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ulu Cami Başkanı Ömer Oral'ın konuşması

////ARŞİV

-Olay günü kaydedilen görüntüler

Yakalanan şüphelinin polislere teslimi