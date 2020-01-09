Haberler » Ekonomi » Almanya'daki fuarın gözdesi oldu - Ekonomi

Almanya'daki fuarın gözdesi oldu

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen dünyanın en büyük ev tekstili fuarı Heimtextil'e Samsun'dan katılan bir firma, Türkiye'nin fuarda gururu oldu.

09.01.2020 13:01 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:06Almanya'daki fuarın gözdesi oldu
'nın kentinde düzenlenen dünyanın en büyük ev tekstili fuarı Heimtextil'e 'dan katılan bir firma, 'nin fuarda gururu oldu. Yorgan ve yastık konusunda dünyanın önde gelen firmalarıyla kıyasıya mücadele eden firma, son olarak tamamı geri dönüşüm ürünlerinde elde edilen dolgu malzemeleri ve nevresimlerden oluşan yastık ve yorganları, fuara katılanlar tarafından büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, firmanın standını ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Kadir Erol Beytekin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yastık ve yorgan ürünlerinde yüzde yüz biyolojik ürünlerden olan yün, pamuk, deve tüyü, bambu iplikleri, tiftik ve angora yünlerinden ürettiklerini belirten Beytekin, yeni olarak da tamamen geri dönüşüm elementlerinden elde ettikleri ürünler hakkında bilgi verdi. Beytekin, "Yüzde yüz geri dönüşümden elde ettiğimiz maddelerden yaptığımız yatak ve yastık ürünlerimizle hem doğamızın kirlenmesini önlüyor hem de doğal olan ürünlerimizin tükenmesini geciktirmiş oluyoruz. Dünyada büyük kabul gören bu sistemle Türkiye olarak sizde varız diyoruz. Hem çevremiz kazanıyor hem ülkemiz kazanıyor" dedi.

Heimtextil fuarına üç yıldır katıldıklarını belirten Beytekin, fuarda her yıl önemli müşteriler elde ederek önemli geri dönüşüm elde ettiklerini, Samsun'dan ABD ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere 35 ülkeye ihracat yaparak dünyaya açıldıklarını dile getirdi. - SAMSUN

Frankfurt, Almanya, Türkiye, Samsun, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:44  Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Ekonomi
14:36  Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Aydın'da çocuklarla buluşacak - Ekonomi
14:30  Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
14:30  Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi
14:25  Faizsiz el birliği sistemi ile yapılan satışlar 2019'u rekorla kapattı - Ekonomi
13:53  Meclis'e sunulacak torba yasada patronlar için asgari ücret desteği de yer alıyor - Ekonomi
13:38  Trump'ın açıklamaları sonrası dolar resmen eridi! İşte son durum - Ekonomi
13:14  Borsa İstanbul'dan yeni rekor! 27 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü - Ekonomi
12:25  Son dakika: Bakan Albayrak'tan çiftçilere müjde: Ziraat Bankası borçları 5 yıla kadar vadelendirecek - Ekonomi
12:00  Son dakika: Koza İpek Holding davasında karar çıktı: Sanıklara hapis cezası verildi - Ekonomi
9.01.2020 14:46:16