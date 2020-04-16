Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Almanya'daki gurbetçilerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Almanya'nın Başkenti Berlin'de yaşayan gurbetçiler tarafından sağlanan kaynakla hazırlanan gıda yardımı paketleri, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ihtiyaç sahibi 200 aileye ulaştırılmaya başlandı.

16.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:48
Almanya'daki gurbetçilerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Almanya 'nın Başkenti Berlin 'de yaşayan gurbetçiler tarafından sağlanan kaynakla hazırlanan gıda yardımı paketleri, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ihtiyaç sahibi 200 aileye ulaştırılmaya başlandı.
Aileleri 19 Mayıs ilçesinde yaşayan, kendileri Berlin'de bulunan gurbetçilerin kurduğu Vahdet Kültür Cemiyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işini kaybeden aileler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere yardım için para topladı.
Berlin Vahdet Kültür Cemiyeti 19 Mayıs Temsilcisi Mehmet Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, gurbetçilerin sağladığı maddi katkılarla aldıkları gıda yardım paketlerini dağıtmaya başladıklarını söyledi.
"Milli Dayanışma Kampanyası'na gurbetçiler olarak destek olmak istedik"
Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile ihtiyaç sahiplerine yardım yapmayı amaçladıklarını belirten Yıldırım, şunları dile getirdi:
"Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Berlin'de yaşayan 19 Mayıslı gurbetçiler olarak destek olmak istedik. Zorlu günleri el ele vererek atlatacağız. İçinde bulunduğumuz zaman birlik zamanıdır. Ülkemiz ve bütün dünya, şu anda bir virüs ile karşı karşıya kalmış bulunuyor. Bu yüzden gurbette yaşayanlar olarak bizler de evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayarak elimizden geldiğince yardımları ulaştırmaya gayret edeceğiz."
Ramazan ayının yaklaştığına işaret eden Yıldırım, yardımları kısa sürede ailelere ulaştırmak için yoğun faaliyet içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: 19 Mayıs, Almanya, Berlin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı Haberler
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› Güncel ››Almanya'daki gurbetçilerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:20: Beylikdüzü'nde bayram coşkusu balkonlardan taşacak - Haber 14:20: Samsun'da "Evde Hayat Var" yarışması - Haber 14:19: Koronavirüsü yenen 3 kişi alkışlarla taburcu oldu - Haber 14:19: Başkan Pekyatırmacı yardım faaliyetlerini inceledi - Haber 14:19: Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor - Haber 13:57: Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 12:57: Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi