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Almanya'daki ırkçı saldırı sonrası ilk Cuma namazı: Halk önlemlerin yetersizliğinden şikayetçi

Almanya'daki ırkçı saldırı sonrasında biraraya gelen binlerce kişi ölenleri anarak bu tür saldırlara karşı yetkililerin yeterince tedbir almamasına tepkilerini ortaya koydu.

21.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:37Almanya'daki ırkçı saldırı sonrası ilk Cuma namazı: Halk önlemlerin yetersizliğinden şikayetçi
'nın Hanau kentinde beşi Türk dokuz kişinin öldürüldüğü ırkçı saldırının ardından ilk Cuma namazı için yüzlerce kişi kentteki camilerde biraraya geldi. Bir camide de Türk ve Alman bayrakları yarıya indirildi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, başkent Berlin'de basın mensuplarına açıklama yaparak ülke çapında güvenlik önlemlerini yoğunlaştırıldığını ve güvenlik güçlerinin özellikle cami ve diğer ibadet yerlerinin yanı sıra tren istasyonları, havaalanları ve sınır kapılarında devriyelerin arttırıldığını kaydetti.
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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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