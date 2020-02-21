Haberler » Güncel » Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Haber

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

21.02.2020 01:56 | Son Güncelleme: 21.02.2020 01:56Almanya'daki ırkçı terör saldırısı
'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, 'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Baba Selahattin ve dede Halit ile Sedat'ın kardeşi Sezer Gürbüz'e evlerinde taziyelerini bildiren Ali Kemal Aydın aileye sabırlar diledi.
Baba Selahattin Gürbüz Büyükelçi Aydın'a, "Yaşamayan bilmez bunu, bittik biz. Arkamızda dağ gibi bir çocuk vardı. Koruyamadık çocuklarımızı." dedi.
Büyükelçi Aydın da Selahattin Gürbüz'e hitaben "Sedat'ı koruması gerekenler asıl onu koruyamadı. Sizin bir suçunuz yok." ifadesini kullandı.
Aydın, Türkiye olarak ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ile yaralıların yanında olduklarını belirterek, saldırının tam olarak aydınlatılması konusunu yakından takip edeceklerini kaydetti.

Ali Kemal Aydın, Türkiye, Almanya, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  Ankara Cuma namazı kaçta? Diyanete göre 21 Şubat Ankara Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  İzmir'de Cuma namazı kaçta? 21 Şubat İzmir Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? 21 Şubat Bursa Cuma namazı saati - ezan vakti
21.02.2020 02:54:10