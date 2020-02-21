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Almanya'daki ırkçı terör saldırısının şahitleri, olayı anlattı

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırganının hedef aldığı mekanlardan Midnight nargile kafede olan Rahman Yılmaz (19) yaşadığı şoku hala atlamadığını söyledi.

21.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:50Almanya'daki ırkçı terör saldırısının şahitleri, olayı anlattı
'nın kentindeki ırkçı terör saldırganının hedef aldığı mekanlardan Midnight nargile kafede olan Rahman Yılmaz (19) yaşadığı şoku hala atlamadığını söyledi.
Midnight kafede maç izlediği sırada terör saldırısına tanık olduğunu anlatan Yılmaz, "Teröristle göz göze geldik. Sedat Gürbüz'ü vurdu ve hemen kaçtı." dedi.
Kafeye geldikten sonra Sedat Gürbüz'le selamlaştığını belirten Yılmaz, "Masaya oturduk. Bir süre sonra dışarıdan silah sesleri geldi. Ben kurusıkı sandım. 5 veya 6 silah sesi geldi. Sonra silahlı biri içeri girdi. Üzerinde yeşil bir mont vardı. Başını da kapüşonuyla örtmüştü. Elinde silahla direkt ön masada tek başına oturan Sedat abiye ateş etti. Ben hemen yanında olduğum için üç el ateş ettiğini gördüm. Sıkarken eli titriyordu. Bana baktı ve çıktı. Yaşadığım şoktan çıkmaya çalışıyorum." diye konuştu.
Saldırı sırasında arka masalarda oturanların bağırdığını ve masa ile kanepeleri kendilerine siper yaptığını dile getiren Yılmaz, "Biz burada doğduk, buralıyız. Yabancıları öldürmekle nereye varacaklar. İnsanların korkup gideceklerini sanıyorlarsa bu olmaz. Burada kalacağız. Hiçbir yere gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Saldırı sonrası hemen polisi aradığını anlatan Yılmaz, polisin olay yerine çok kısa zamanda ulaştığını sözlerine ekledi.

Almanya, Hanau, Güncel

Kaynak: AA

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