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Almanya'daki Kent Sarayı'nda yangın 1 yaralı

Almanya'daki Kent Sarayı'nda yangın 1 yaralıAlmanya, (DHA)- Almanya'nın başkent Berlin'deki gözde mekanlar arasında yer alan Kent Sarayı'nda (Humboldt Forum) adlı müzeye dönüştürülmek üzere başlatılan tadilat çalışmaları sırasında patlama meydana geldi.

08.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:42
Almanya 'daki Kent Sarayı'nda yangın 1 yaralı
Almanya, (DHA)- Almanya'nın başkent Berlin 'deki gözde mekanlar arasında yer alan Kent Sarayı'nda (Humboldt Forum) adlı müzeye dönüştürülmek üzere başlatılan tadilat çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Alman medyası patlamaya ilişkin olarak tadilat sırasında patlamanın meydana geldiği ve daha sonrasında yangın meydana geldiğini duyurdu. Çıkan yangında 1 kişinin yaralandığı ve itfaiyenin yangına müdahale ettiği bildirildi.
(Ayrıntılar gelecek) Almanya’daki Kent Sarayı’nda yangın 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Almanya, Berlin, DHA, Güncel

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Almanya'daki Kent Sarayı'nda yangın 1 yaralı
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