Almanya'daki korona cezaları can yakacak

Alman Otomobil Kulübü (ADAC) yayınladığı ceza çizelgesinde federal düzeyde geçerli olan Enfeksiyon Koruma Yasası'nı ihlal edenlere 25 bin Euro'ya kadar para cezası geçerli olduğunu açıkladı.Almanya korona ile mücadele kapsamında getirdiği yasaklara uymayanlara ağır para cezaları uyguluyor. Alman Otomobil Kulübü (ADAC) yayınladığı ceza çizelgesinde her eyaletin farklı ceza uygulama yapmasının eyalet inisiyatifinde olduğunu ifade ederek, federal düzeyde geçerli olan Enfeksiyon Koruma Yasası ihlal edenlere 25 bin Euro'ya kadar para cezası geçerli olduğunu açıkladı.Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde aynı evde yaşamayan ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi durumunda kişi başı 200 Euro para cezasına çarptırılıyor. Kamusal alanlarda piknik veya mangal yapmanın bedeli ise 250 Euro cezası kesiliyor.SEYAHAT YASAKLARINI İHLALE BİN EURO CEZABaden-Württemberg eyaletinde ikiden fazla kişinin kamusal alanda bir araya gelmesi ve eyalet kapsamındaki seyahat yasaklarına uyulmaması durumunda bin Euro'ya kadar para cezası kesiliyor. Yolcu taşıma sertifikası bulunmayan ve bu kuralı ihlal eden kişilere ise 500 Euro'ya kadar para cezası veriliyor.ENFEKSİYON KORUMA YASASI İHLALİNE REKOR CEZABavyera eyaletinde ise evini geçerli bir neden olmadan terk eden herkes 150 Euro para cezasına uygulanıyor. Rheinland-Pfalz eyaletinde ise aynı haneden aile üyeleri hariç ikiden fazla kişiden oluşan toplantılar 200 Euro ile cezalandırılıyor. Ülke genelinde Enfeksiyon Koruma Yasasını ihlal edenleri 25 bin Euro'ya kadar ceza verilebiliyor.(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İHA