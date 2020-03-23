Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Almanya'daki Kütahyalılardan sağlık çalışanlara destek - Haberler

Almanya'daki Kütahyalılardan sağlık çalışanlara destek

Tüm dünya Korona virüs (covid-19) ile mücadele ederken, cefakar sağlık çalışanları için bir destekte Almanya'daki gurbetçilerden geldi.

23.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:18
Almanya'daki Kütahyalılardan sağlık çalışanlara destek
Tüm dünya Korona virüs (covid-19) ile mücadele ederken, cefakar sağlık çalışanları için bir destekte Almanya 'daki gurbetçilerden geldi.

Kütahyalıların yoğun olarak yaşadığı Almanya'nın Schwerte kentindeki vatandaşlar Türkiye 'deki sağlık çalışanları için bir video hazırladı. Süleymaniye Cami Diyanet Türk-İslam Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan videoda çocuklar kamera karşısına geçtiler ve sağlık çalışanlarına destek verdiler.

Herkes kendini toplumdan izole ederken onlar bizler için görevinde başında diyen gençler sağlıkçıları samimi, içten ve gönülden alkışlıyoruz diyerek teşekkürlerini gösterdikleri bir video paylaştılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Almanya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti Haberler
Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti
RTÜK, Can Ataklı’nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti Haberler
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı Haberler
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu Haberler
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı Haberler
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü Haberler
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı
Uçak kazasıyla ilgili tutuklanan pilot tahliye edildi Haberler
Uçak kazasıyla ilgili tutuklanan pilot tahliye edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

Osmaniye'de PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi - Haber Kırklareli Valiliği: Kentte koronavirüs vakası yok - Haber Çeşme'de gıda denetimi aralıksız sürüyor - Haber - Prof. Dr. Çoban'dan Koronavirüs'e 'Çözüm' İddiası - Haber Artvin'de okul öncesi öğrencilerinden "Evde kal" çağrısı - Haber Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti - Haber RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı - Haber Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi - Haber 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü - Haber Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading