Haberler » Güncel » Almanya'daki patlamada 1 kişinin öldüğü açıklandı - Haber

Almanya'daki patlamada 1 kişinin öldüğü açıklandı

Almanya'nın Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen şiddetli patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

13.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:10Almanya'daki patlamada 1 kişinin öldüğü açıklandı
'nın Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen şiddetli patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartman dairesinde yerel saatle 08.55'te meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Patlama sonucu yaralanan 25 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarılırken kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Patlamanın nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Çok sayıda kişinin ikamet ettiği 5 katlı binada meydana gelen patlamayla ilgili olarak Magdeburg polisi tarafından yapılan açıklamada, olay yerine 160 kişilik bir kurtarma ekibi sevk edildiği, bölgenin kontrol altına alınarak kayıp kişinin yıkılan molozların altında arandığını duyurdu. Polis, patlamanın gerçekleştiği dairede bir cesede rastlandığını belirtti. Patlamanın bulunduğu bölgenin yakınında bulunan bir anaokulundaki çocukların başka anaokullarına nakledildiği ifade edildi. Magdeburg polisi ve savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
(İHA)

Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:52 Öğrenciler sağlıklı beslenme konusunda eğitilecek - BALIKESİR - Haber
14:52 Adana'da sahte içki operasyonu - Haber
14:52 Datça'da emeklilerden eylem - Haber
14:52 Türk Eğitim Vakfı Yurtdışı Bursları için başvurular başladı - Haber
14:47 Mavikent sosyal donatı alanlarında sona doğru - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
13.12.2019 14:53:25