Almanya'daki saldırgan Amerikalılara da seslenmiş: Savaşın

Almanya 'da 2 kafeye silahla saldıran ve 9 kişiyi öldüren; ardından annesini öldürüp intihar ettiği belirtilen Tobias Rathjen'in Amerikalılara seslendiği bir video ortaya çıktı.

Kendi sosyal medya hesabından 14 Şubat'ta yaklaşık 2 dakikalık videoyu paylaşan saldırganın, ABD'nin gizli toplumların kontrolünde olduğunu belirterek, Amerikalıları bunu yok etmek için savaşmaya çağırdığı görüldü.

"ÜLKENİZDE GİZLİ ASKERİ ÜSLER VAR"

Saldırganın videoyu, içinde dosyalar ve bir yatağın bulunduğu karanlık bir odada kaydettiği görüldü. İngilizce konuşan saldırgan videoda şunları söylüyor: "Bu benim tüm Amerikalılara kişisel mesajım. Ülkeniz görünmez, gizli toplumların kontrolü altında. Onlar zihin kontrolü gibi bilinmeyen şeytani metotları kullanarak, modern kölelik sistemini oluşturmaya çalışıyor. Bir an evvel uyanmalısınız. Ülkenizde gizli askeri üsler var. Bunların bazıları şeytanı yüceltiyor. Onlar çocuklara işkence ediyor ve onları öldürüyor. Bu uzun zamandan beri oluyor. Uyanın, bu ülkenizdeki bir gerçek. Anaakım medyayı kapatın zira fikirleri dahi yok. Başka kaynaklara bakın ve önce okuyun. İkinci adım olarak da harekete geçin. Tespit edin ve kitleleri bir araya getirin, taşlayın. Bu kabusu bitirmek için, Amerikan vatandaşı olarak bu sizin göreviniz. Şimdi savaşın."

Saldırgan, Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde dün yerel saatle 22.00 sıralarında Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafeye silahlı saldırıda bulunmuş; 9 kişiyi katletmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saldırganın konuşması