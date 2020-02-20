Haberler » Dünya » Almanya'daki saldırı… Türkler: Endişeliyiz - Haberler

Almanya'daki saldırı… Türkler: Endişeliyiz

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti.

20.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:10Almanya'daki saldırı… Türkler: Endişeliyiz

'nın eyaletine bağlı kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganın saklandığı eve yapılan operasyonda saldırgan Tobias Rathjen ve yanında bir kişinin ölü bulunduğunu duyurdu. Saldırıda 4 kişi de yaralandı. Ölenler arasında Türk kökenlilerin de bulunduğu belirtiliyor.

Alman medyası, saldırganın yanında ölü bulunan kişisinin ise saldırganın annesi olduğunu duyurdu.

Saldırı ile ilgili konuşan bölgede yaşayan Türkler, gelişmelerden endişeli oldukları belirterek; Alman devletinin benzeri saldırılara karşı önlem alması gerektiğini söyledi.



Almanya, Hessen, Hanau, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
20.02.2020 13:37:56