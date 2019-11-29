Haberler » Güncel » Almanya'daki şirket iflaslarında artış yaşanıyor - Haber

Almanya'daki şirket iflaslarında artış yaşanıyor

Almanya'da iflaslar bir önceki yıla oranla yüzde 42 artış gösterdi.

29.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:08Almanya'daki şirket iflaslarında artış yaşanıyor
'da iflaslar bir önceki yıla oranla yüzde 42 artış gösterdi. İflaslar nedeniyle ortaya çıkar zarar bir önceki yıla göre yüzde 81'e ulaştı.

Almanya, 2019 yılının ilk dokuz ayında iflaslarla sarsıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre iflasların yüzde 42 daha fazla olduğu açıklandı. Euler Kredi Sigortalar Kurumu tarafından yapılan açıklamada, iflasların 2020 yılında da artış kaydedeceği belirtildi. İflas eden şirketlerin ilk 27'sinin cirosunun 50 milyon eurodan (yaşlaşık 320 milyon Türk Lirası) yüksek olduğu belirtilirken iflas eden şirketlerin toplam cirolarının ise bir önceki yıla nazaran yüzde 81 oranında yüksek olduğu açıklandı.

İflaslarda domino etkisi yaşanıyor

Özellikle perakende, otomotiv, hizmet sektörleri başta olmak üzere metal, tekstil ve enerji sektörlerinde birçok büyük şirketin iflas ettiğini belirten Euler Hermes Genel Müdürü Ron van het Hof, Almanya, Avusturya ve İsviçre'de büyük iflasların mal tedariki yapan şirketlerden birinde meydana gelen iflasın diğer şirketler üzerinde domino etkisi yapmasıyla peş peşe iflasların gerçekleştiğini söyledi. 2020 yılında 2019 yılına oranla yüzde 3 daha fazla iflasın beklendiğini de belirten Euler Hermes Genel Müdürü Ron van het Hof, iflasların enerji, gıda, hizmet sektörü ve otomobil yan sanayinde olması beklendiğini ifade etti. - FRANKFURT

Almanya, Hermes, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:27 Şehit Astsubay Duymaz, son yolculuğuna uğurlandı
15:26 Balıkkesir şehidini uğurladı
15:26 Nurdağı'nda muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı
15:26 Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada sona doğru
15:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Terör örgütüne katılım 40 yıllık tarihin en düşük seviyesinde"
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
14:59 Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:22 AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti
14:16 İmar planlarının görüşüldüğü İBB Meclisi'nde "Özür dile" gerginliği tartışmalara neden oldu
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 15:28:43