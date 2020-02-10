Haberler » Güncel » Almanya'daki siyasi kriz büyüyor - Haber

Almanya'daki siyasi kriz büyüyor

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in gelecek seçimlerde başbakan adayı olmayacağı ve parti başkanlığını da bırakmak istediği bildirildi.

10.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:10Almanya'daki siyasi kriz büyüyor
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in gelecek seçimlerde başbakan adayı olmayacağı ve parti başkanlığını da bırakmak istediği bildirildi.
CDU'dan bir sözcünün Alman Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, Karrenbauer'in partisinin başbakan adayı olmak istemediğini ve genel başkanlığı bırakmak istediğini yönetim kuruluna bildirdiğini belirtti.
Başbakan Angela Merkel'in de Karrenbauer'e teşekkür ettiği ancak Savunma Bakanı olarak kalmasını istediği ifade edildi.
Thüringen eyaletindeki başbakanlık seçiminin yarattığı siyasi krizin ardından bu açıklamanın gelmesi Alman medyasında sürpriz olarak nitelendirildi.
Thüringen eyaletinde aşırı sağcıların desteğini alarak başbakan seçilen Hür Demokrat Partili Thomas Kemmerich, yoğun eleştiriler üzerine istifa etmişti.
Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri eyalette erken seçime gidilmesini istiyor.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:13  Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti!
11:50  Melisa Şalgam kimdir? Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli?
11:30  Laura Dern kimdir? Laura Dern oynadığı filmler ve biyografisi!
11:06  Dodan Özer kimdir? O Ses Türkiye Dodan Özer kaç yaşında, nereli?
10:31  Haftalık burç yorumları 10 - 16 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
10.02.2020 13:37:35