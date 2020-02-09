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Almanya'daki tüm tren seferleri iptal edildi

Avrupa'yı etkisi altına alan Sabine fırtınası, Almanya genelinde tüm tren seferlerinin iptaline neden oldu.

09.02.2020 20:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:48Almanya'daki tüm tren seferleri iptal edildi
'yı etkisi altına alan Sabine fırtınası, genelinde tüm tren seferlerinin iptaline neden oldu.

Fırtınası adıyla da bilinen Sabine Fırtınasının, Kuzey Avrupa'dan Almanya'ya giriş yaparak, saatte 180 km hıza ulaşacak olması nedeniyle yerel saatle 18.00 itibariyle nedeniyle Alman demir yolları Bundesbahn, ülke genelindeki tüm tren seferlerini iptal etti. Bundesbahn'dan yapılan açıklamada, Sabine Fırtınası ülkeyi terk edinceye kadar trenlerin istasyonlarda kalacağına yer verildi. - FRANKFURT

Almanya, Avrupa, Ciara, Güncel

Kaynak: İHA

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