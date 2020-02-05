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Almanya'daki Türk çocuklarından Türkiye'deki depremzedelere yardım

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Bad Homburg beldesinde yaşayan Türk çocukları, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde evleri zarar görenlere destek olmak amacıyla harçlıklarını bağışladı.

05.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:14Almanya'daki Türk çocuklarından Türkiye'deki depremzedelere yardım
'nın eyaletindeki Bad Homburg beldesinde yaşayan Türk çocukları, ve 'da meydana gelen depremde evleri zarar görenlere destek olmak amacıyla harçlıklarını bağışladı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Bad Homburg Ulu Cami'de hafta sonu kurslara katılan 7-14 yaş arası çocuklar, caminin din görevlileri Serdar Başali ve Nihat Yılmaz tarafından verilen "doğal afetler" konulu dersin ardından, depremde yaralanan ve evlerini kaybedenlere destek olmak istediklerini söyledi ve harçlıklarını bağışladı.
Din görevlisi Başali, toplanan paranın miktarından ziyade, minik yüreklerin gösterdiği davranışın önemine işaret ederek, bu yardımın tüm topluma örnek oluşturmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Malatya, Almanya, Elazığ, Hessen, Güncel

Kaynak: AA

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